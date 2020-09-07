В Екатеринбурге пьяный мужчина пытался взять штурмом здание ФСБ

Мужчина стучал в дверь и что-то кричал, но попасть внутрь ему не удалось. Глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых пояснил, что мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что ранее он состоял на учете из-за распития алкоголя в общественных местах. Также из-за пагубной привычки он состоит на учете у медиков.