В Екатеринбурге пьяный мужчина пытался взять штурмом здание ФСБ

Мужчина стучал в дверь и что-то кричал, но попасть внутрь ему не удалось. Глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых пояснил, что мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что ранее он состоял на учете из-за распития алкоголя в общественных местах. Также из-за пагубной привычки он состоит на учете у медиков.
Рядом с местом, где он проводил «спецоперацию» по проникновению в здание ФСБ, была обнаружена бутылка из-под спиртного, которую он успел опустошить, рассказал Горелых.
Из полиции нарушителя направят в медучреждение для прохождения курса лечения.
Напомним, в аэропорту Кольцово пьяный мужчина подрался с полицейскими, которые отказались пускать его на борт самолета. За буйное поведение на мужчину завели уголовное дело, а также в отношении него был составлен административный протокол.