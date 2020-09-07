В Екатеринбурге пьяный мужчина пытался взять штурмом здание ФСБ

В Екатеринбурге пьяный мужчина пытался взять штурмом здание ФСБ

Сегодня, 21:40ПроисшествияPhoto: Е1
В Екатеринбурге пьяный мужчина пытался прорваться в здание ФСБ. Чтобы утихомирить екатеринбуржца, полицейским пришлось приковать его наручниками к крыльцу, пишет Е1.

Мужчина стучал в дверь и что-то кричал, но попасть внутрь ему не удалось. Глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых пояснил, что мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что ранее он состоял на учете из-за распития алкоголя в общественных местах. Также из-за пагубной привычки он состоит на учете у медиков.

Рядом с местом, где он проводил «спецоперацию» по проникновению в здание ФСБ, была обнаружена бутылка из-под спиртного, которую он успел опустошить, рассказал Горелых.

Из полиции нарушителя направят в медучреждение для прохождения курса лечения.

Напомним, в аэропорту Кольцово пьяный мужчина подрался с полицейскими, которые отказались пускать его на борт самолета. За буйное поведение на мужчину завели уголовное дело, а также в отношении него был составлен административный протокол.

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