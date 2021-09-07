Баня сгорела из-за неправильного устройства печи в селе Петрокаменское

Баня сгорела из-за неправильного устройства печи в селе Петрокаменское
Баня сгорела из-за неправильного устройства печи в селе Петрокаменское
Сегодня, 21:32ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
В селе Петрокаменское на улице Заречной 7 сентября загорелась баня. Предварительная информация гласит, что причиной возгорания стало неверное устройство печи и дымохода.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00.01. Строение загорелось на площади 15 квадратных метров. В тот день 68-летняя владелица дома вечером затопила баню, после чего помылась. Она не заметила ничего подозрительного, однако вскоре услышала посторонние звуки, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила. Когда свердловчанка выглянула в окно, она увидела, что горит крыша бани.

Тогда женщина вызвала спасателей и попыталась своими силами потушить пожар. В инциденте обошлось без пострадавших. По факту происшествия началась проверка.

Фото:Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

Напомним, в микрорайоне Компрессорном в Екатеринбурге из-за пожара в 9-этажном доме эвакуировали жильцов. Многие не могли самостоятельно выйти, а потому их спасали через окна.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
пожарбаняПетрокаменскоеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы