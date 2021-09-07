Баня сгорела из-за неправильного устройства печи в селе Петрокаменское

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00.01. Строение загорелось на площади 15 квадратных метров. В тот день 68-летняя владелица дома вечером затопила баню, после чего помылась. Она не заметила ничего подозрительного, однако вскоре услышала посторонние звуки, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила. Когда свердловчанка выглянула в окно, она увидела, что горит крыша бани.