Двое уральцев украли сейф с миллионом рублей из магазина в Белгородской области

Двое уральцев украли сейф с миллионом рублей из магазина в Белгородской области
Двое уральцев украли сейф с миллионом рублей из магазина в Белгородской области
Сегодня, 22:33ПроисшествияФото: 1MI
Двое жителей Екатеринбурга задержаны в городе Старом Осколе Белгородской области. Данные полиции гласят, что молодые люди 19 и 20 лет решили ограбить один из магазинов в местном ТЦ. Они похитили оттуда сейф с деньгами.

Сначала дуэт разбил стекло окна, после чего уральцы проникли в магазин, где в служебном помещении находился металлический сейф. Там было свыше одного миллиона рублей выручки, сообщает региональное УМВД. Молодые люди были задержаны при попытке покинуть область. Как выяснилось, один из нее ранее работал в магазине.

Похищенные деньги свердловчане успели положить на карту и частично потратить. Сейф они скинули в реку Оскол. Теперь им грозит до 10 лет колонии по статье 158 УК РФ.

Напомним, в августе житель Дегтярска с помощью перцового баллончика пытался похитить шубы из магазина Екатеринбурга. Однако был задержан Росгвардией.

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Екатеринбург
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