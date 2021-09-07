Двое уральцев украли сейф с миллионом рублей из магазина в Белгородской области

Двое жителей Екатеринбурга задержаны в городе Старом Осколе Белгородской области. Данные полиции гласят, что молодые люди 19 и 20 лет решили ограбить один из магазинов в местном ТЦ. Они похитили оттуда сейф с деньгами.

Сначала дуэт разбил стекло окна, после чего уральцы проникли в магазин, где в служебном помещении находился металлический сейф. Там было свыше одного миллиона рублей выручки, сообщает региональное УМВД. Молодые люди были задержаны при попытке покинуть область. Как выяснилось, один из нее ранее работал в магазине. Похищенные деньги свердловчане успели положить на карту и частично потратить. Сейф они скинули в реку Оскол. Теперь им грозит до 10 лет колонии по статье 158 УК РФ. Напомним, в августе житель Дегтярска с помощью перцового баллончика пытался похитить шубы из магазина Екатеринбурга. Однако был задержан Росгвардией. Похитить шубы из магазина с помощью перцового баллончика пытался уралец

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