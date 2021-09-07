Фекалиями залило паркинг нового ЖК в Екатеринбурге

В управляющей компании, обслуживающей ЖК, заявили, что они не имеют отношения к потопу, так как эти сети находятся в ведомстве МУП «Водоканал». Там отметили, что жители смывают в канализацию пакеты и другой мусор. Потоп был ликвидирован к 10 часам утра, пишет Е1.