Фекалиями залило паркинг нового ЖК в Екатеринбурге

Фекалиями залило паркинг нового ЖК в Екатеринбурге
Фекалиями залило паркинг нового ЖК в Екатеринбурге
Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: 1MI
Парковку в ЖК «Уральский» затопило фекалиями в Екатеринбурге 7 сентября. Коммунальщики несколько часов устраняли последствия.

Вода поднялась из подвала после того, как прорвало канализацию. В свою очередь, прорыв случился из-за засора на внешних канализационных сетях.

В управляющей компании, обслуживающей ЖК, заявили, что они не имеют отношения к потопу, так как эти сети находятся в ведомстве МУП «Водоканал». Там отметили, что жители смывают в канализацию пакеты и другой мусор. Потоп был ликвидирован к 10 часам утра, пишет Е1.

Напомним, в июле после сильных ливней в Нижнем Тагиле на Северном поселке затопило канализационными стоками придомовую территорию радом с домом на улице Днепровская, 2. Жители жаловались на сильный запах фекалий.

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Екатеринбург
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