«Какашка — без бумажки»: свердловская учительница оскорбила школьника во время урока

«Какашка — без бумажки»: свердловская учительница оскорбила школьника во время урока
«Какашка — без бумажки»: свердловская учительница оскорбила школьника во время урока
Сегодня, 20:34ПроисшествияФото: 1MI
В Алапаевском районе учитель, преподающая английский язык в школе № 2, оскорбила своего ученика во время урока. Она назвала его «какашкой». Таким образом женщина отреагировала на неуважительное обращение к ней.

Мне без тебя здесь будет тишь и благодать, а вот ты без нас будешь ничто, какашка — без бумажки,заявила свердловчанка.

Слова педагога школьники записали на диктофон. На записи можно услышать, как женщина несколько раз оскорбляла учеников, сообщается в группе «Alapaevsk News» «ВКонтакте». Она говорит, что ей безразлично поведение и дисциплина воспитанников. Женщина недоумевает, почему никто из учеников не сделал замечание мальчику, который неуважительно обратился к ней.

Отмечается, что в связи со случившимся было направлено заявление в региональную прокуратуру, министерство образования и уполномоченному по правам ребенка.

Напомним, 1 сентября во 2А классе школы № 100 в Нижнем Тагиле пришлось подменять педагога. Молодой учитель проспал классный час из-за подготовки к нему ночью, позже он извинился перед родителями и учениками.

Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с защитой молодого педагога. Он заявил, что тоже не раз просыпал, из-за чего опаздывал не только в школу и институт, но и на работу.

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