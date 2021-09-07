Надгробие поставили неизвестные к машине депутата гордумы Богдановича

Надгробие поставили неизвестные к машине депутата гордумы Богдановича
Надгробие поставили неизвестные к машине депутата гордумы Богдановича
Сегодня, 13:29ПроисшествияФото: страница Анны Асановой Вконтакте
Могильную плиту поставили неизвестные к машине депутата городской думы Богдановича Анны Асановой. Она намерена обратиться в Следственный комитет из-за поступающих ей угроз, а также ФСБ из-за давления.

Давление, по словам Асановой, оказывалось на нее и ранее. Кто-то написал заявление главе партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову о том, что она якобы общается с иностранными агентами. Кроме того, Асановой на телефон поступали сообщения с угрозами, чтобы она сняла свою кандидатуру с выборов в Законодательное собрание Свердловской области, пишет Znak.

Ночью на 7 сентября, по словам депутата, ее агитационные баннеры, а на утро возле автомобиля появилась надгробная плита.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат гордумы Артемовского Александр Шабанов избил соседа по гаражу из-за личной неприязни. Однако он опроверг эту информацию и обратился в суд с иском за клевету.

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