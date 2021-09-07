Руководство Мариинского прииска опровергло информацию о забастовке

Администрация Мариинского прииска в Свердловской области опровергла информацию о забастовках и низкой заработной плате на своих шахтах. Рассказавшего об этом бывшего сотрудника назвали лжеинформатором.

На предприятии редакции TagilCity.ru рассказали, что ложную информацию в СМИ распространил бывший сотрудник Мариинского прииска. Его уволили с предприятия за систематические нарушения трудовой дисциплины. Автор ложной информации установлен — это бывший сотрудник прииска, который ранее был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины,рассказали TagilCity.ru в организации. По словам представителей шахты, все рабочие закончили смену в 15.00 и поднялись на поверхность. По поводу заработной платы на Мариинском прииске редакции сообщили, что средний заработок на сентябрь у шахтёров шестого разряда составляет 66 717 рублей. По состоянию на сентябрь 2021 года средняя заработная плата шахтера 6 разряда на Мариинском прииске составляет 66 717 рублей. Это значительно больше средней зарплаты в посёлке Малышево (20 тысяч рублей) и средней заработной платы по отрасли (36 тысяч рублей). Все выплаты на предприятии осуществляются своевременно, добавили изданию в компании. Проверка, выехавшая на место для разбора инцидента, не подтвердила обвинения в адрес Мариинского прииска. Напомним, в 2020 году шахтёры из посёлка Малышева устроили забастовку из-за несвоевременной выплаты причитавшихся им денег. Ситуация повторилась и накануне — неизвестный источник сообщил 6 сентября СМИ, что работники шахты устроили забастовку и отказываются подниматься на поверхность. Рабочие Мариинского прииска устроили забастовку и отказались подниматься из шахты

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