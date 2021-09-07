Сборщик шишек пропал в горах Свердловской области

Сборщик шишек пропал в горах Свердловской области
Сборщик шишек пропал в горах Свердловской области
Сегодня, 08:40ПроисшествияФото: 1MI
Вторые сутки идут поиски пропавшего 37-летнего мужчины в Карпинском районе на севере Свердловской области, начался сбор волонтеров для увеличения радиуса поисков.

Мужчина пропал утром 5 сентября 2021 года, когда он вместе с коллегами направился к подножью горы Ольвинский Камень для сбора кедровых шишек, сообщает E1.

Связаться с пропавшим невозможно, так как его мобильный телефон выключен или недоступен, в поисках мужчины участвуют несколько спасателей из Карпинска и местные полицейские, 2 единицы спецтехники.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приступил к сбору добровольцев для подключения к поискам.

Напомним, 27 августа 2021 года в тех же местах спасатели искали 4-х подростков, которые также ушли за кедровыми шишками. Детей нашли через 6 часов поисков, никто не пострадал.

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