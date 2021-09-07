Тагильчан предупредили о лжеполицейских и телефонных мошенничествах с кредитками

Мошенники все чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят граждан «оказать им содействие», сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».
Злоумышленники действуют по схеме: звонят потерпевшим и от имени сотрудников полиции заявляют жертве о неправомерных действиях с их банковским счетом. При этом, они предлагают перевести все имеющиеся средства на специальный «безопасный» счет.
Потерпевшие, уверенные, что их действиями и правда руководят сотрудники полиции, делают все, что просят мошенники, после чего лишаются всех накоплений. Некоторые преступники уговаривают жертву дополнительно оформить кредит и взятые в долг деньги вновь перевести на указанный счет.
Полиция Нижнего Тагила призывает горожан быть бдительными и никогда не переводить деньги незнакомцам.
Напомним, 4 сентября 2021 года мошенники обманом выманили у пенсионерки из Екатеринбурга 2 миллиона рублей.