Тагильчан предупредили о лжеполицейских и телефонных мошенничествах с кредитками

Тагильчан предупредили о лжеполицейских и телефонных мошенничествах с кредитками
Тагильчан предупредили о лжеполицейских и телефонных мошенничествах с кредитками
Сегодня, 14:20ПроисшествияФото: 1MI
Чтобы завладеть чужими деньгами с банковских карт, мошенники все чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов в Нижнем Тагиле.

Мошенники все чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят граждан «оказать им содействие», сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Злоумышленники действуют по схеме: звонят потерпевшим и от имени сотрудников полиции заявляют жертве о неправомерных действиях с их банковским счетом. При этом, они предлагают перевести все имеющиеся средства на специальный «безопасный» счет.

Потерпевшие, уверенные, что их действиями и правда руководят сотрудники полиции, делают все, что просят мошенники, после чего лишаются всех накоплений. Некоторые преступники уговаривают жертву дополнительно оформить кредит и взятые в долг деньги вновь перевести на указанный счет.

Полиция Нижнего Тагила призывает горожан быть бдительными и никогда не переводить деньги незнакомцам.

Напомним, 4 сентября 2021 года мошенники обманом выманили у пенсионерки из Екатеринбурга 2 миллиона рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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