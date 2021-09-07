Трупы двух школьниц найдены в Кемеровской области

Кемеровский педофил сознался в изнасиловании и убийстве двух школьниц. Подозреваемый уже отбывал 10 лет за подобное преступление, тогда обошлось без убийства.

Две школьницы из Киселевска Кемеровской области пропали 5 сентября 2021 года. Когда в положенное время они не вернулись из школы, начались активные поиски девочек, был поднят по тревоге весь личный состав городской полиции, сообщает E1. По некоторым сведениям, девочек видели с местным педофилом, который в 2019 году освободился из колонии, где отбывал наказание за схожее преступление. На камерах городского видеонаблюдения видно, как мужчина покупал школьницам конфеты. Полиция вышла на след подозреваемого и он почти сразу начал давать признательные показания в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних. Мужчина показал место преступления, сообщив оперативникам, что девочек он задушил. Напомним, в конце июля 2021 года нижнетагильский суд приговорил педофила к 21 году лишения свободы. Под предлогом покормить кошку заманивал к себе мальчиков педофил из Нижнего Тагила

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