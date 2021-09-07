Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

Мужчина, управляющий грузовым автомобилем, погиб в аварии, которая произошла утром 7 сентября на 150-м километре трассы М5. Грузовик врезался в легковой автомобиль, стоявший с соблюдением правил у обочины.

Водитель грузовика Scania ехал в сторону Челябинска по крайней правой полосе. Во время движения он наехал на автомобиль Subaru, который стоял у обочины. В результате столкновения оба транспортных средства съехали с дороги и врезались в дерево, сообщает Е1 со ссылкой на региональное отделение пропаганды УГИБДД. В аварии скончался 70-летний водитель грузовика, проживающий в Челябинске. Его стаж вождения составлял 13 лет. За это время он 6 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Травмы также получил водитель легкового автомобиля. Он был доставлен в больницу № 23 в Екатеринбурге. Планируется проведение проверки по факту ДТП. Напомним, 6 сентября два отечественных автомобиля столкнулись на въезде в Нижний Тагил в районе поста ДПС «Песчаный». После столкновения машины разбросало по разные стороны дороги. По словам очевидцев, в аварии есть погибший. Мужчина погиб в ДТП на Песчаном под Нижним Тагилом

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