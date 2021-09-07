Водитель засмотрелся на аварию и спровоцировал массовое ДТП под Нижним Тагилом

На месте ДТП образовалась пробка, в которой и пострадали позже еще 6 автомобилей, когда один из водителей применил резкое торможение с целью посмотреть на ДТП с «Поло». Следовавшие за ним автомобилисты не успели среагировать на торможение и столкнулись друг с другом, виновник скрылся.