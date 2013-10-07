Почти спокойные выходные в Нижнем Тагиле: без ДТП, но с пьяными водителями

Казалось бы, радоваться за город, но согласно другим цифрам статистика могла быть совсем иной. Дело в том, что за эти дни сотрудниками ГИБДД было выявлено 27 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Чем могло закончиться их путешествие, можно только предполагать.