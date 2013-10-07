Почти спокойные выходные в Нижнем Тагиле: без ДТП, но с пьяными водителями
7 октября 2013, 14:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Приятные данные предоставили сегодня в Отделении пропаганды Нижнего Тагила: ни в пятницу, ни в субботу и даже в воскресенье не было зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими.
Казалось бы, радоваться за город, но согласно другим цифрам статистика могла быть совсем иной. Дело в том, что за эти дни сотрудниками ГИБДД было выявлено 27 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Чем могло закончиться их путешествие, можно только предполагать.
Кроме того, официально 235 водителей Нижнего Тагила превысили максимально разрешенную скорость движения. В ГАИ предупреждают, что в осенний период погодные условия в течение дня могут меняться несколько раз, поэтому следует предельно внимательно относиться к выбору скорости – на мокром асфальте тормозной путь в два раза длиннее.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей