Тагильчане выигрывают машины! А, нет, опять мошенники… Как разоблачить злодеев (ФОТО)

Поводом для публикации стала смска тагильчанину, в которой сообщалось, что он выиграл машину, а также были указаны номера и адрес сайта акции для пущей убедительности. При переходе на него пользователь видит более-менее приличный контент, где рассказывается о доброй компании, что решила провести розыгрыш, о славном коллективе в 9 офисных человек, несущих автомобили людям, пояснение, что пусть вы нигде не участвовали, но выиграли, потому что когда-то пополняли баланс телефона через терминал, а ведь именно никому неизвестная компания по установке и обслуживанию терминалов со звучным названием InterCom-GSM выступила в качестве партнера акции.

Смска, которую получил тагильчанин

Словом, погуляв по сайту, начинаешь верить в чудо. Но TagilCity.ru расскажет, как в несколько шагов разоблачить мошенников. Итак, на сайте прямо говорится, что розыгрыш проводится в очередной раз, то есть эта компания со своим сайтом должна существовать уже приличный срок, по крайней мере, не меньше года.

Шаг первый. Проверяем возраст домена

Сделать это можно через Центр регистрации доменов Nic.ru. Здесь достаточно ввести в строку «Домен» адрес сайта, и вам будет доступна необходимая информация. Что касается сайта мошенников admiral-gm.ru, все очень и очень печально.

Во-первых, домен зарегистрирован на физическое лицо. Довольно странно для крупной деловой компании. Во-вторых, возраст сайта всего месяц, в просторах интернета он появился в начале сентября этого года. Домены регистрируются на год, далее нужно пройти процедуру продления. Мошенники этого не будут делать, а года вполне достаточно, чтобы обмануть несколько сотен граждан и исчезнуть.

Шаг второй. Проверяем компанию через Единый государственный реестр юридических лиц

Итак, на сайте ясно написано, что компания – общество с ограниченной ответственностью «Адмирал», которое находится в Тольятти, есть цифры ОГРН, ИНН, КПП. На странице сайта Федеральной налоговой службы вводим в поле «ИНН» данные с сайта «Адмирала», но увы, ничего не найдено. Может быть, компания молодая и пока не успела попасть в реестр, и акцию эту запустили, чтобы раскрутиться? Ничего подобного, на главной странице мошенники открыто пишут, что их компания работает аж с 1997 года.

Шаг третий. Проверяем компанию через карты/каталоги

2gis давно радует возможностью узнать, где и что находится. Так вот, вводим данные с сайта тольяттинский 2gis, и нет никакого «Адмирала». Вот известный на всю страну завод АвтоВАЗ есть, а «Адмирала» нет.

Шаг четвертый. Поисковики

На странице «О сотрудниках» есть имена реальных людей, который трудятся непокладая рук. Это живые люди, которые сидят в социальных сетях, наверняка, их можно найти и поговорить по душам. Ну вот, например, есть Бадретдинова Юлия Вениаминовна, менеджер по персоналу, хорошенькая темноволосая худенькая девушка. Дублируем ее имя в любимый многими хоть Яндекс, хоть Google, и что же мы видим!

К слову, в выдаче есть еще один сайт с аналогичной акцией, только здесь Юлия Вениаминовна заметно постарела и провела некоторые эксперименты с пластикой лица:

Шаг пятый, он же первый

Любые смс о внезапном выигрыше нужно игнорировать. Если вы нигде не участвовали, вы не можете выиграть приз, потому что любая акция направлена на увеличение продаж, а не на раздаривание неизвестным компании-спонсору людям автомобилей.

И все-таки, почему люди верят

Дело в том, что на сайте говорится: для получения приза нужно перевести сумму в 1% от его стоимости, но не на «левый» счет, а на свой собственный баланс. Там даже оговаривается, что если вы не захотите забирать приз, то деньгами можете пользоваться на свое усмотрение. Вот в этом и есть подвох. Но и здесь по порядку. Итак, вы погуляли по сайту, вам все показалось убедительным, и вы звоните оператору, чей номер указан в сообщении о выигрыше. По ходу беседы вас просят ввести номер оператора второй линии, который расскажет подробности. Далее вы идете к терминалу и кладете на свой счет 1% от стоимости машины (5-7 тысяч рублей), но деньги исчезают.

Чтобы понять, как это происходит и почему это возможно, TagilCity.ru обратился за комментарием к известному оператору связи «МегаФон». Специалисты дали исчерпывающий и объясняющий многое комментарий:

Как действует схема

Сначала производится массовая рассылка по абонентам. Большая часть людей, получивших такое сообщение, проигнорируют его, кто-то – сообщит о факте получения мошеннической рассылки своему оператору связи, но мошенники рассчитывают на то, что на рассылку откликнется хотя бы часть получателей.

Когда абонент перезванивает на «контактный номер» из SMS-сообщения, мошенник на первой линии сообщает ему номер «оператора» на второй линии, одновременно сообщая своим подельникам номер пострадавшего абонента. Этот номер привязывают к электронному кошельку одной из платёжных систем по принципу однофакторной авторизации. Легально эта схема позволяет оплачивать товары и услуги в интернете и переводить средства на другие платёжные системы напрямую с баланса мобильного. При регистрации абонентского номера на него поступает код авторизации или SMS с просьбой отправить код подтверждения, выведенный на странице электронного кошелька. Именно это и делает пострадавший абонент при звонке «оператору» на второй линии мошеннической схемы.

После этой процедуры мошенники получают полный доступ к балансу лицевого счёта абонента и просят его внести на свой номер какую-то сумму. Чаще всего она не превышает 5-7 тысяч рублей: во-первых, это относительно небольшая сумма, которая зачастую не вызывает подозрения у пострадавшего абонента, а во-вторых, переводы более крупных сумм с баланса абонентов могут привлечь внимание оператора сотовой связи.

Вот так. Конечно, большинство попросту фильтруют такие сообщения и даже не обращают на них внимания, но ведь кто-то верит и отдает свои деньги мошенникам. Но можно поступить и по-другому: если вы получили сообщение о выигрыше, сообщите об этом своему оператору. Например, в МегаФон это можно сделать, переслав поступившее SMS-сообщение на бесплатный номер 1911, или оставив заявку на сайте http://stopfraud.megafon.ru.

Остановить мошенников можем только мы сами, тем более что есть масса способов понять, когда тебя обманывают, а когда ты действительно везунчик. Ну и пара слов о честных розыгрышах. Прямо сейчас на TagilCity.ru стартовал новый фотоконкурс «Осенняя фантазия» для прекрасных тагильчанок, успевших сделать несколько фото на фоне осенних листьев. Предполагая, что борьба будет жесткой, обязуемся каждые два дня снимать накрученные голоса, чтобы у честных и красивых девушек не пропадал энтузиазм, и они призывали к голосованию своих друзей и поклонников!