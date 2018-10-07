Водитель был пьян: подросток погиб в результате аварии под Туринском

7 октября около 1:20 на трассе Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда произошло ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21104, двигаясь по трассе по направлению от аэропорта не справился с управлением и съехал в кювет, где наехал на железобетонный плиты.

Никто из пассажиров машины, включая самого водителя, не был пристегнут ремнями безопасности.

По информации из отдела пропаганды УГИБДД по Свердловской области, у водителя наблюдались признаки алкогольного опьянения. У него взят анализ для медицинского освидетельствования, в настоящий момент он находится в реанимации.