На Урале дети заживо похоронили щенков, выкопали и забили камнями

Пользователи соцсети пишут, что учащиеся шестого класса закопали в землю четверых щенков, через сутки вытащили и, увидев, что они живы, забили животных камнями. Одного щенка удалось спасти. Расправа над животными происходила в присутствии других детей возрастом три-пять лет.

По данному факту уже написано заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению личностей школьников.

По итогам проверки, которую начали представители МВД, будет принято обоснованное решение. Кроме того, полицейские и педагоги проведут комплекс профилактических мероприятий как с несовершеннолетними, так и с их родителями,рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.