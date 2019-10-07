На Урале дети заживо похоронили щенков, выкопали и забили камнями
В деревне Большое Седельниково в Свердловской области дети закопали щенков, а через сутки вытащили и забили до смерти, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».
Пользователи соцсети пишут, что учащиеся шестого класса закопали в землю четверых щенков, через сутки вытащили и, увидев, что они живы, забили животных камнями. Одного щенка удалось спасти. Расправа над животными происходила в присутствии других детей возрастом три-пять лет.
По данному факту уже написано заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению личностей школьников.
По итогам проверки, которую начали представители МВД, будет принято обоснованное решение. Кроме того, полицейские и педагоги проведут комплекс профилактических мероприятий как с несовершеннолетними, так и с их родителями,рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, недавно в Башкирии школьники закидали петардами логово собаки со щенками. Собака выбежала на дорогу, где погибла под колесами авто, а щенков разорвало взрывами петард.