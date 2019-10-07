Тагильчанин получил 10 лет колонии за убийство собутыльника
Сегодня, 18:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил местного жителя к 10 годам лишения свободы за убийство знакомого во время застолья и попытку расправится над свидетельницей, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Следствие установило, что 14 апреля в общежитии на Вагонке подсудимый в компании в компании двух женщин и хозяина комнаты, с которым был мало знаком, распивал спиртные напитки. Во время застолья между мужчиной и владельцем жилья вспыхнула ссора на фоне ревности. Гость схватил нож и 10 раз ударил им оппонента в живот.
Далее четыре ранения он нанёс женщине, которая сидела рядом с пострадавшим на диване. Удары пришлись по касательной и жизненно важные органы не были задеты.
Подсудимый попытался скрыться на автобусе «Нижний Тагил – Пермь», но в Чусовом его задержали полицейские.
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