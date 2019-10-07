Тагильчанин получил 10 лет колонии за убийство собутыльника

Следствие установило, что 14 апреля в общежитии на Вагонке подсудимый в компании в компании двух женщин и хозяина комнаты, с которым был мало знаком, распивал спиртные напитки. Во время застолья между мужчиной и владельцем жилья вспыхнула ссора на фоне ревности. Гость схватил нож и 10 раз ударил им оппонента в живот.