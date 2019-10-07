В аэропорту Кольцово задержаны два пассажира, которые курили в самолёте

4 октября сотрудникам полиции сообщили, что на рейсе Москва — Екатеринбург, один из пассажиров курил электронную сигарету, закрывшись в туалете. После посадки мужчину задержали, на него составлен административный протокол.

Второй случай произошёл 6 октября на рейсе Новый Уренгой — Салехард — Екатеринбург. От командира воздушного судна поступила информация, что 32-летний мужчина курит во время полёта прямо в кресле. Пассажир также был задержан полицией после того, как самолёт приземлился.