В аэропорту Кольцово задержаны два пассажира, которые курили в самолёте
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге сотрудники аэропорта Кольцово задержали двух мужчин, которые курили в самолёте. Случаи произошли на разных рейсах, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
4 октября сотрудникам полиции сообщили, что на рейсе Москва — Екатеринбург, один из пассажиров курил электронную сигарету, закрывшись в туалете. После посадки мужчину задержали, на него составлен административный протокол.
Второй случай произошёл 6 октября на рейсе Новый Уренгой — Салехард — Екатеринбург. От командира воздушного судна поступила информация, что 32-летний мужчина курит во время полёта прямо в кресле. Пассажир также был задержан полицией после того, как самолёт приземлился.
Обоим нарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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