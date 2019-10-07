В Екатеринбурге 80-летний пенсионер обвиняет сына в избиении

В Екатеринбурге пенсионер Борис Георгиевич рассказал, что в его семье постоянно происходят конфликты, а сын периодически избивает, пишет портал E1.
Проблемы в семье возникли из-за квартиры, которая раньше принадлежала пенсионеру. Сын Николай обращался по этому поводу в суд, который дал ему право на 5/6 жилплощади. Этого ему мало, поэтому Николай, со слов пенсионера, ждет смерти отца.
Борис Георгиевич утверждает, что родственники его постоянно оскорбляют, а еще сын периодически бьет отца. Пенсионер уже обращался в полицию, но участковый на вызов не явился. Один раз его забрали в больницу, после чего Николая пригласили на допрос.
Сам Николай все отрицает и утверждает, что это отец его периодически избивает, а не наоборот.
Конфликты в семье случаются, но побои наносит отец сыну, а не наоборот. Все травмы, которые есть у Бориса Георгиевича, он получил в уличных драках,сообщает жена Николая.
По данному факту правоохранители организовали проверку.