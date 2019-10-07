В Екатеринбурге 80-летний пенсионер обвиняет сына в избиении

Проблемы в семье возникли из-за квартиры, которая раньше принадлежала пенсионеру. Сын Николай обращался по этому поводу в суд, который дал ему право на 5/6 жилплощади. Этого ему мало, поэтому Николай, со слов пенсионера, ждет смерти отца.

Борис Георгиевич утверждает, что родственники его постоянно оскорбляют, а еще сын периодически бьет отца. Пенсионер уже обращался в полицию, но участковый на вызов не явился. Один раз его забрали в больницу, после чего Николая пригласили на допрос.

Сам Николай все отрицает и утверждает, что это отец его периодически избивает, а не наоборот.

Конфликты в семье случаются, но побои наносит отец сыну, а не наоборот. Все травмы, которые есть у Бориса Георгиевича, он получил в уличных драках,сообщает жена Николая.