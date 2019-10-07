В Нижнем Тагиле устанавливают виновных в субботнем пожаре на Вагонке
Сегодня, 12:06ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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Пожар, произошедший в субботу вечером на улице 7 ноября в Нижнем Тагиле, случился из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
На площади 300 квадратных метров сгорели деревянный неэксплуатируемый частный дом, а также крыша и второй этаж частного жилого дома. Дознаватели установили, что возгорание началось с неэксплуатируемого здания, а затем пламя перекинулось на жилой дом. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
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В тушении пожара принимали участие 26 сотрудников МЧС на девяти единицах спецтехники. Из-за плотной застройки пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
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