В Нижнем Тагиле устанавливают виновных в субботнем пожаре на Вагонке

На площади 300 квадратных метров сгорели деревянный неэксплуатируемый частный дом, а также крыша и второй этаж частного жилого дома. Дознаватели установили, что возгорание началось с неэксплуатируемого здания, а затем пламя перекинулось на жилой дом. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.