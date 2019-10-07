В Свердловской области фельдшер погиб во время прыжка с парашютом
Сегодня, 15:52ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фельдшер регионально-спасательной базы Екатеринбурга погиб во время прыжка с парашютом, пишет интернет-издание Znak.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал журналистам, что сообщение о трагическом случае поступило в дежурную часть Заречного сегодня в 10.45 по местному времени. Выехавшие на место сыщики установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1984 года рождения, мужчина был опытным парашютистом. Он совершал свой 35-й прыжок с высоты 800 метров с борта вертолета.
По предварительным данным, причиной могло стать нераскрытие основного парашюта, а запасной мог зацепиться за шею парашютиста, в результате чего воздухом не наполнился,отметил Горелых.
По факту смерти свердловчанина организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства ЧП.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей