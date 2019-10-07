В Свердловской области фельдшер погиб во время прыжка с парашютом

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал журналистам, что сообщение о трагическом случае поступило в дежурную часть Заречного сегодня в 10.45 по местному времени. Выехавшие на место сыщики установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1984 года рождения, мужчина был опытным парашютистом. Он совершал свой 35-й прыжок с высоты 800 метров с борта вертолета.