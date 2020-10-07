На Урале женщина лишилась 45 тысяч рублей после разговора с «банком»

По информации МВД, женщине позвонили с номера, начинающегося кодом «495». После этого потерпевшую уверяли, что с ее карты неизвестные начали снимать деньги.
В целях обеспечения безопасности «сотрудница банка» попросила назвать коды из смс-сообщений. Испугавшись, екатеринбурженка выполнила все инструкции, а в результате с её счета списали 45 800 рублей.
По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Кража».
Напомним, в начале октября сообщалось о факте телефонного мошенничества, в результате которого жительница Екатеринбурга перевела незнакомым лицам 550 тысяч рублей. Обман провернули, предложив женщине совершить денежный перевод на «резервный счет».