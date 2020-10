На Урале женщина лишилась 45 тысяч рублей после разговора с «банком»

В Екатеринбурге к правоохранителям обратилась женщина с заявлением о краже 45,8 тысяч рублей после разговора с «представительницей банка», пишет «КП-Екатеринбург».

По информации МВД, женщине позвонили с номера, начинающегося кодом «495». После этого потерпевшую уверяли, что с ее карты неизвестные начали снимать деньги. В целях обеспечения безопасности «сотрудница банка» попросила назвать коды из смс-сообщений. Испугавшись, екатеринбурженка выполнила все инструкции, а в результате с её счета списали 45 800 рублей. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Кража». Напомним, в начале октября сообщалось о факте телефонного мошенничества, в результате которого жительница Екатеринбурга перевела незнакомым лицам 550 тысяч рублей. Обман провернули, предложив женщине совершить денежный перевод на «резервный счет». Екатеринбурженка лишилась 550 тысяч рублей после перевода на «резервный» счет

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter