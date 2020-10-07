Поймали без штанов: в Екатеринбурге в кустах у заправки изнасиловали женщину

По информации источника в правоохранительных органах, преступление было совершено 29 сентября около 00.00 на улице Уфимской, недалеко от бензозаправки. Мысль о совершении преступления пришла мужчинам после распития алкоголя.
Задержать подозреваемых удалось очевидцам на месте преступления, подозреваемые утащили жертву в кусты. В момент поимки они не успели надеть штаны.
Один из них имеет судимость за кражу, а второй за нанесение вреда здоровью по неосторожности, повлекшего смерть. Оба имеют омскую прописку.
Мужчины арестованы. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.
Напомним, в сентябре в Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек. Его причастность подтвердила генетическая экспертиза.