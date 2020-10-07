Поймали без штанов: в Екатеринбурге в кустах у заправки изнасиловали женщину

Поймали без штанов: в Екатеринбурге в кустах у заправки изнасиловали женщину

Сегодня, 15:01ПроисшествияPhoto: группа «Плохие новости 18+» во «Вконтакте»
В Екатеринбурге двое мужчин изнасиловали 57-летнюю женщину рядом с заправочной станцией, пишет «КП-Екатеринбург».

По информации источника в правоохранительных органах, преступление было совершено 29 сентября около 00.00 на улице Уфимской, недалеко от бензозаправки. Мысль о совершении преступления пришла мужчинам после распития алкоголя.

Задержать подозреваемых удалось очевидцам на месте преступления, подозреваемые утащили жертву в кусты. В момент поимки они не успели надеть штаны.

Один из них имеет судимость за кражу, а второй за нанесение вреда здоровью по неосторожности, повлекшего смерть. Оба имеют омскую прописку.

Мужчины арестованы. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

Напомним, в сентябре в Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек. Его причастность подтвердила генетическая экспертиза.

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