«Разбил машину и угрожал ножом». Автохаму из Екатеринбурга грозит срок

Автохам Игорь Новоселов из Екатеринбурга, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?» обвиняется по трем уголовным статьям за порчу имущества, хулиганство и угрозы, пишет E1.

По информации источника, знакомого с ходом дела, инцидент произошел в начале мая под Екатеринбургом. Подозреваемый начал словесный конфликт с водителем Mitsubishi Lancer, затем разбил его автомобиль. Разбил машину, затем он бегал с ножом и угрожал расправой, рассказал источник. В МВД подтвердили информацию о том, что Новоселов находится под следствием и уточнили, что автохам преследовал потерпевшего до самого дома, а затем устроил разборку. Обвинение планируется предъявить в ближайшее время. Напомним, в сентябре герой мема попал в СИЗО из-за обвинения в дебоше в полицейском участке. По его словам, ему разбили телефон, а затем сварили в чайнике. Новоселов считает, что внимание правоохранителей к его персоне связано с его работой похоронным агентом. Известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?» автохам вышел из СИЗО Екатеринбурга

