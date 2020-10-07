«Разбил машину и угрожал ножом». Автохаму из Екатеринбурга грозит срок

Напомним, в сентябре герой мема попал в СИЗО из-за обвинения в дебоше в полицейском участке. По его словам, ему разбили телефон, а затем сварили в чайнике. Новоселов считает, что внимание правоохранителей к его персоне связано с его работой похоронным агентом.