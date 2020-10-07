«Разбил машину и угрожал ножом». Автохаму из Екатеринбурга грозит срок

«Разбил машину и угрожал ножом». Автохаму из Екатеринбурга грозит срок

Сегодня, 16:06ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Автохам Игорь Новоселов из Екатеринбурга, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?» обвиняется по трем уголовным статьям за порчу имущества, хулиганство и угрозы, пишет E1.

По информации источника, знакомого с ходом дела, инцидент произошел в начале мая под Екатеринбургом. Подозреваемый начал словесный конфликт с водителем Mitsubishi Lancer, затем разбил его автомобиль.

Разбил машину, затем он бегал с ножом и угрожал расправой, рассказал источник.

В МВД подтвердили информацию о том, что Новоселов находится под следствием и уточнили, что автохам преследовал потерпевшего до самого дома, а затем устроил разборку. Обвинение планируется предъявить в ближайшее время.

Напомним, в сентябре герой мема попал в СИЗО из-за обвинения в дебоше в полицейском участке. По его словам, ему разбили телефон, а затем сварили в чайнике. Новоселов считает, что внимание правоохранителей к его персоне связано с его работой похоронным агентом.

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