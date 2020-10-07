В Екатеринбурге умер начальник отдела по согласованию митингов

В Екатеринбурге умер начальник отдела по согласованию митингов

Сегодня, 13:28ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге 7 октября скончался начальник отдела по подготовке и проведению публичных мероприятий министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский, пишет Ура.ру.

Предварительной причиной смерти считается инсульт. Мужчине было 49 лет.

Информацию о гибели подтвердили в правительстве Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев и начальники федеральных органов исполнительной власти выражают соболезнования родным и близким Олега Малишевского. Его деятельность высоко оценивалась, а утрата считается невосполнимой, сообщили изданию в Министерстве общественной безопасности Свердловской области.

Погибший имел высшее юридическое образование. На пенсию вышел в звании полковника, всю жизнь проработав в надзорных ведомствах. На государственную службу поступил находясь на пенсии.

Напомним, 21 сентября, после продолжительной болезни, в Екатеринбурге в возрасте 90 лет скончался Владимир Фиалко. Он считается одним из основателей службы Скорой медицинской помощи.

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