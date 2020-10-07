В Екатеринбурге умер начальник отдела по согласованию митингов

Предварительной причиной смерти считается инсульт. Мужчине было 49 лет.
Информацию о гибели подтвердили в правительстве Свердловской области.
Губернатор Евгений Куйвашев и начальники федеральных органов исполнительной власти выражают соболезнования родным и близким Олега Малишевского. Его деятельность высоко оценивалась, а утрата считается невосполнимой, сообщили изданию в Министерстве общественной безопасности Свердловской области.
Погибший имел высшее юридическое образование. На пенсию вышел в звании полковника, всю жизнь проработав в надзорных ведомствах. На государственную службу поступил находясь на пенсии.
Напомним, 21 сентября, после продолжительной болезни, в Екатеринбурге в возрасте 90 лет скончался Владимир Фиалко. Он считается одним из основателей службы Скорой медицинской помощи.