В Нижнем Тагиле на Вагонке молодой человек упал с крыши многоэтажки

Напомним, 21 сентября из окна дома в Екатеринбурге выпал двухлетний ребенок. Он получил различные травмы и был госпитализирован. В полиции отметили, что семья ребенка благополучная, на учете не состояла. Родители по факту произошедшего могут быть привлечены к ответственности.