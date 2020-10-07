В Нижнем Тагиле на Вагонке молодой человек упал с крыши многоэтажки

В Нижнем Тагиле на Вагонке молодой человек упал с крыши многоэтажки

Сегодня, 10:19ПроисшествияPhoto: Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"
Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке молодой человек упал с крыши многоэтажного дома, сообщили очевидцы произошедшего в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Он рухнул прямо на машину, потом отскочил от неё и упал на газон. По приезду скорой молодой человек был ещё жив, рассказывают очевидцы.

Молодой человек упал с крыши многоэтажки
Photo:Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru подтвердили информацию.

Молодой человек доставлен в городскую больницу с компресионным переломом позвоночника, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что отделом полиции № 17 на данный момент проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 21 сентября из окна дома в Екатеринбурге выпал двухлетний ребенок. Он получил различные травмы и был госпитализирован. В полиции отметили, что семья ребенка благополучная, на учете не состояла. Родители по факту произошедшего могут быть привлечены к ответственности.

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