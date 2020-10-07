В Нижнем Тагиле трамвай с пассажирами протаранил «Ладу Гранту»

В Нижнем Тагиле трамвай с пассажирами протаранил «Ладу Гранту»

Сегодня, 13:07ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле устанавливают обстоятельства и причины ДТП с участием трамвая и легкового отечественного автомобиля, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

6 октября в 19.20 женщина-водитель автомобиля «Лада-Гранта», 1973 года рождения, рядом с домом № 28 по Октябрьскому проспекту при развороте не предоставила преимущество трамваю. Он ехал по маршруту № 15 «ГГМ — Новая Кушва» по Октябрьскому проспекту на Уральский проспект, в нем находилось 20 пассажиров, они травм не получили.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила ушиб коленного сустава, она отпущена домой. На месте происшествия обе женщины-водителя прошли тест на состояние опьянения, они оказались трезвыми.

Предварительной причиной ДТП названо несоблюдение очередности проезда водителем автомобиля «Лада-Гранта».

Напомним, 10 сентября в Нижнем Тагиле в центре города также случилось ДТП с участием трамвая.

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