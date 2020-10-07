В Нижнем Тагиле трамвай с пассажирами протаранил «Ладу Гранту»

6 октября в 19.20 женщина-водитель автомобиля «Лада-Гранта», 1973 года рождения, рядом с домом № 28 по Октябрьскому проспекту при развороте не предоставила преимущество трамваю. Он ехал по маршруту № 15 «ГГМ — Новая Кушва» по Октябрьскому проспекту на Уральский проспект, в нем находилось 20 пассажиров, они травм не получили.