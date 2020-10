В Нижнем Тагиле угнали и сожгли автомобиль без аккумулятора

В полицию Нижнего Тагила обратилась жительница поселка Северный с заявлением об угоне автомобиля, пишет ИА «Все новости».

Автомобиль украли от дома №2 на улице Бирюзовая. По словам владелицы, транспортное средство было не на ходу: с него сняли аккумулятор и часть двигателя. В тот же день сотрудники МЧС потушили угнанный автомобиль у частного дома на улице Зимняя. На тот момент заявление об угоне еще не поступило. Предварительной причиной возгорания считается поджог. Photo: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами. Напомним, в конце августа утвердили обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в угоне автомобиля на эвакуаторе. Екатеринбуржцу грозит до шести лет тюрьмы за угон машины с помощью автоэвакуатора

