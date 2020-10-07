В Нижнем Тагиле угнали и сожгли автомобиль без аккумулятора

В Нижнем Тагиле угнали и сожгли автомобиль без аккумулятора

Сегодня, 18:02ПроисшествияPhoto: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»
В полицию Нижнего Тагила обратилась жительница поселка Северный с заявлением об угоне автомобиля, пишет ИА «Все новости».

Автомобиль украли от дома №2 на улице Бирюзовая. По словам владелицы, транспортное средство было не на ходу: с него сняли аккумулятор и часть двигателя.

В тот же день сотрудники МЧС потушили угнанный автомобиль у частного дома на улице Зимняя. На тот момент заявление об угоне еще не поступило. Предварительной причиной возгорания считается поджог.

Photo:«Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами.

Напомним, в конце августа утвердили обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в угоне автомобиля на эвакуаторе.

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