В Нижнем Тагиле угнали и сожгли автомобиль без аккумулятора

Автомобиль украли от дома №2 на улице Бирюзовая. По словам владелицы, транспортное средство было не на ходу: с него сняли аккумулятор и часть двигателя.
В тот же день сотрудники МЧС потушили угнанный автомобиль у частного дома на улице Зимняя. На тот момент заявление об угоне еще не поступило. Предварительной причиной возгорания считается поджог.
По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами.
Напомним, в конце августа утвердили обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в угоне автомобиля на эвакуаторе.