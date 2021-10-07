5-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Объездной в Екатеринбурге

Дорожное происшествия произошло 6 октября 2021 года вечером на Объездной дороге под Екатеринбургом, сообщает «КП-Екатеринбург».
5-летний мальчик получил сотрясение головного мозга и ушиб локтя, медики скорой помощи госпитализировали его в детскую больницу, отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
27-летний водитель иномарки попытался перестроиться, но не справился с управлением и допустил столкновение с отечественной легковушкой и «Рено Логан». Виновник аварии за 9 лет водительского стажа 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Напомним, 3 октября 2021 года на трассе под Екатеринбургом произошло ДТП с участием легковушки и фуры. 3-летний пассажир легкового автомобиля погиб.