5-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Объездной в Екатеринбурге

5-летний ребенок пострадал в ДТП на Объездной дороге и был госпитализирован с травмами в больницу Екатеринбурга.

Дорожное происшествия произошло 6 октября 2021 года вечером на Объездной дороге под Екатеринбургом, сообщает «КП-Екатеринбург». 5-летний мальчик получил сотрясение головного мозга и ушиб локтя, медики скорой помощи госпитализировали его в детскую больницу, отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга 27-летний водитель иномарки попытался перестроиться, но не справился с управлением и допустил столкновение с отечественной легковушкой и «Рено Логан». Виновник аварии за 9 лет водительского стажа 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Напомним, 3 октября 2021 года на трассе под Екатеринбургом произошло ДТП с участием легковушки и фуры. 3-летний пассажир легкового автомобиля погиб. 3-летний ребёнок скончался после ДТП иномарки с фурой на Серовском тракте

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