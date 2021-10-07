5-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Объездной в Екатеринбурге

5-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Объездной в Екатеринбурге
5-летний мальчик пострадал в массовой аварии на Объездной в Екатеринбурге
Сегодня, 08:38ПроисшествияФото: 1МI
5-летний ребенок пострадал в ДТП на Объездной дороге и был госпитализирован с травмами в больницу Екатеринбурга.

Дорожное происшествия произошло 6 октября 2021 года вечером на Объездной дороге под Екатеринбургом, сообщает «КП-Екатеринбург».

5-летний мальчик получил сотрясение головного мозга и ушиб локтя, медики скорой помощи госпитализировали его в детскую больницу, отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото:отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

27-летний водитель иномарки попытался перестроиться, но не справился с управлением и допустил столкновение с отечественной легковушкой и «Рено Логан». Виновник аварии за 9 лет водительского стажа 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, 3 октября 2021 года на трассе под Екатеринбургом произошло ДТП с участием легковушки и фуры. 3-летний пассажир легкового автомобиля погиб.

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Екатеринбург
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