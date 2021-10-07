Давший взятку сотруднику ГАИ за «липовые» ДТП уралец получил штраф в полмиллиона

Житель Берёзовского, который через сотрудника ГИБДД за деньги оформлял ДТП, получил штраф в полмиллиона рублей. А бывший автоинспектор уже отбывает срок.

Берёзовский суд вынес приговор в отношении свердловчанина, который дважды «договорился» с инспектором ГИБДД о составлении подложных документов об авариях. По информации СКР, в октябре 2017 года 36-летний житель Березовского оформил два ДТП по подложным документам. Помог любителю легких денег его знакомый, у которго были связи в ГИБДД — сотрудник полиции составил необходимые для страховой компании бумаги как минимум в двух эпизодах. Эти случаи и были доказаны на суде. В первом случае за оформление якобы имевшего место ДТП с участием трёх автомобилей подсудимый передал сотруднику ГИБДД 12 тысяч рублей. Во втором случае, когда ДТП якобы произошло между 2 автомобилями, подсудимый передал полицейскому незаконное вознаграждение в размере 14 тысяч рублей, рассказал TagilCity.ru старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга. Первым по делу осудили сотрудника полиции — его суд приговорил к реальному сроку. Узнав об уголовном деле по факту взятки, свердловчанин решил избежать наказания и покинул Россию на некоторое время. Решив, что больше его никто не разыскивает и дело закрыто, подсудимый вернулся в родной город, где его и поймали правоохранители. До суда он находился под стражей. Посредник махинаций избежал наказания за активное содействие следственным органам. И взяткодателя, и нечистого на руку представителя ГИБДД выявили и задержали в ходе реализации оперативной информации представители МВД. Инспектор ГИБДД был в кратчайший срок уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечён к уголовной ответственности, аналогичная участь сейчас настигла и взяткодателя, рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых Напомним, в Нижнем Тагиле идет судебное разбирательство по факту превышения должностных полномочий бывшим начальником ГИБДД города Анатолием Черновым. Экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила грозит до четырех лет лишения свободы

Материалы по теме: Главврачу детской больницы Каменска-Уральского вынесен приговор за взятку в 750 тысяч

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter