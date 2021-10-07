Двухгодовалый мальчик получил перелом черепа в детском саду в Кушве

Двухгодовалый мальчик получил перелом черепа в детском саду в Кушве
Двухгодовалый мальчик получил перелом черепа в детском саду в Кушве
Сегодня, 21:15ПроисшествияФото: скриншот сюжета ТК «Четвертый канал»
Двухгодовалый ребенок, находясь в детском саду в Кушве, выпал из кроватки и получил перелом задней кости черепа. Теперь ребенок проходит лечение.

Инцидент случился во время тихого часа в детсаду № 23. После инцидента ребенок стал менее активным, он часто плачет и много спит. Об этом рассказала мама малыша Нитика Петрова. По ее словам, в больнице они провели неделю, однако лечение продолжается до сих пор. Теперь ребенку с мамой необходимо встать на учет к неврологу, но в Кушве его нет. Также семье не хватает денег, чтобы приобретать дорогостоящее лекарство.

В день происшествия в группе находилось восемь детей. Воспитательница Ольга Якунина рассказала, что отвлеклась на другого ребенка. Как выяснилось, загородка на кроватке была опущена, поэтому мальчик упал. Руководство детского сада не отрицает, что виновато в случившемся. Заведующая сказала, что готова оплачивать лечение пострадавшего мальчика, сообщает ТК «Четвертый канал».

Родителям также были принесены извинения, однако они все равно обратились с заявлением в полицию. В детском саду началась внутренняя проверка. Теперь мама планирует обратиться в суд.

Видео:ТК «Четвертый канал»

Напомним, на кухне детсада № 30 в поселке Сарапулка под Березовским поселились тараканы — насекомые ползают по технике, полам и документам.

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