Двухгодовалый мальчик получил перелом черепа в детском саду в Кушве

Инцидент случился во время тихого часа в детсаду № 23. После инцидента ребенок стал менее активным, он часто плачет и много спит. Об этом рассказала мама малыша Нитика Петрова. По ее словам, в больнице они провели неделю, однако лечение продолжается до сих пор. Теперь ребенку с мамой необходимо встать на учет к неврологу, но в Кушве его нет. Также семье не хватает денег, чтобы приобретать дорогостоящее лекарство.