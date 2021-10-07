Находящийся в федеральном розыске екатеринбуржец задержан в Каменске-Уральском

Находящийся в федеральном розыске екатеринбуржец задержан в Каменске-Уральском
Находящийся в федеральном розыске екатеринбуржец задержан в Каменске-Уральском
Сегодня, 12:13ПроисшествияФото: Управление Росгвардии Свердловской области
Житель Екатеринбурга, который был объявлен в федеральный розыск, задержан в Каменске-Уральском. Сообщение о возможном подозреваемом поступило накануне 6 октября 2021 года.

Молодого человека разыскивали полицейские за серию краж в торговых точках Красногорского района. По предварительной информации, в течение двух недель он проникал ночами в магазины, где крал из кассы деньги, сообщает пресс-служба Росгвардии Свердловской области.

В ходе патрулирования маршрута сотрудники Росгвардии увидели возле здания лицея в Каменске-Уральском пешехода, который по приметам похож на разыскиваемого. Подозреваемый, завидев служебное авто, попытался скрыться. Однако уйти от преследования ему не удалось.

При проверке мужчины сотрудники выяснили, что екатеринбуржец находится в федеральном розыске, так как ушел из спецучреждения закрытого типа.

Беглец был доставлен в отделение полиции, где сознался в совершенных кражах. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сюжеты:
Екатеринбург
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