Огнестрел стал причиной смерти пропавшего на BMW екатеринбуржца

36-летний рецидивист из Сысерти застрелил, а потом заколол вилами, своего знакомого Дмитрия Маврыкина из-за того, что мужчины не смогли договориться о совместном бизнесе. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Как рассказал TagilCity.ru начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых, пропавший Дмитрий Маврыкин уехал 4 октября в Сысерть для обсуждения вопросов будущего совместного бизнеса с товарищем — 36-летним гражданином Заспановым. В одном из гаражных боксов на улице Юбилейная в Сысерти мужчины встретились. В ходе диалога между ними разгорелся конфликт. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, на почве которого подозреваемый вооружился обрезом мелкокалиберной винтовки и произвёл выстрелы в голову знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, поделился с TagilCity.ru старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга. В полицейском главке добавили, что после выстрелов подозреваемый решил «добить» товарища вилами. После произведённых выстрелов, когда потерпевший упал на пол, подозреваемый хладнокровно добил его вилами. Затем подозреваемый поместил тело жертвы в багажник своего легкового автомобиля ВАЗ-2121, однако избавиться от тела убитого, тщательно его спрятав, подозреваемому не удалось по независящим от него причинам. Сотрудники полиции нашли «главный вещдок» прежде, чем от него удалось избавиться, рассказал изданию Валерий Горелых. Оружие, из которого был застрелен Маврыкин, сыщики обнаружили в огороде у матери подозреваемого. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы. Задержанный был ранее неоднократно судим за вымогательство, хулиганство, кражи и разбойные нападения. Предполагаемому убийце грозит до 15 лет колонии. Напомним, свердловчанин Дмитрий Маврыкин пропал в Екатеринбурге 4 октября, мужчину объявили в розыск. Его тело нашли спустя 2 дня. Тело пропавшего при странных обстоятельствах водителя на BMW найдено в Екатеринбурге

Материалы по теме: Тело пропавшего при странных обстоятельствах водителя на BMW найдено в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter