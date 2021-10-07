Протаранившая многоэтажку на иномарке екатеринбурженка была пьяной

Протаранившая многоэтажку на иномарке екатеринбурженка была пьяной
Протаранившая многоэтажку на иномарке екатеринбурженка была пьяной
Сегодня, 13:24ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга, которая въехала в подъезд десятиэтажки на полной скорости на своей Toyota, была пьяной. При этом у свердловчанки даже нет водительского удостоверения.

Подробности с ДТП с участием иномарки рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. По информации правоохранителей, 35-летняя местная жительница села за руль будучи пьяной — при проверке на состояние опьянения прибор показал 1,3 миллилитра этанола на литр выдыхаемого воздуха, сообщает Е1.

При этом женщина никогда не получала водительского удостоверения, а автомобиль Toyota принадлежит совсем другому человеку.

В отношении пьяной свердловчанки составлен протокол — ей грозит арест на срок до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. Решать дальнейшую судьбу женщины будет суд. Автовладелец, которому принадлежит иномарка, также может получить штраф или лишиться прав на два года. Это произойдет в том случае, если автоинспекторы докажут факт передачи руля пьяной свердловчанке.

Напомним, инцидент произошёл 6 октября на улице Учителей в Екатеринбурге. Toyota протаранила подъезд многоэтажки, за рулем автомобиля была женщина.

Сюжеты:
Екатеринбург
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