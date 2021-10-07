Тараканы атаковали многоквартирный дом на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

От полчищ тараканов страдают жильцы трехэтажного дома на улице Техническая, 6 в Нижнем Тагиле. Они преимущественно выползают по ночам и встретить их там можно в подъезде и в подвале.

Также насекомые встречаются на колодцах около дома, рассказывают местные жители. Управляющая компания, по словам жильцов, уже проводила дезинфекцию, однако полностью тараканы не исчезли. Одна из женщин рассказала, что заметила насекомых не так давно, во время прогулки с собакой. Соседи говорят, что насекомые тут появились давно. Они живут и у подъезда, и в самом подъезде. Причём тараканы выползают только ночью, днём пусто, рассказала жительница. В управляющей компании «УЮТ-ТС» рассказали, что знают о ситуации. 27 сентября проводилась дезинфекция во всех трех подвалах дома. Однако там утверждают, что жители подкармливают собак и голубей, а потому на люках часто лежит хлеб и другая пища. Это называют возможной причиной повторного появления насекомых. Фото: скриншот видео АН "Между строк" Директор УК Татьяна Геваргян заявила, что лично проверяла наличие насекомых. Однако она их не увидела, но пообещала, что там потравят тараканов, пишет АН «Между строк». Напомним, ранее жительница Екатеринбурга сняла на видео тараканов, которые ползали в контейнере с фисташками в магазине «Монетка». Жительница Екатеринбурга нашла тараканов в «Монетке» Заречного микрорайона

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