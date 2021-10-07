Устроившему стрельбу на Новомосковском рынке екатеринбуржцу вынесен приговор

Пострадавший остался недоволен таким решением суда. По его мнению, приговор слишком мягкий, пишет Е1.
Он чуть меня не убил, а тут дают такое мягкое наказание. Я буду обжаловать это решение, но апелляцию подать еще не успел, сказал пострадавший.
Он считает, что стрелок должен был быть осужден по статье о покушении на убийство. Однако приговор ему вынесен за хулиганство. Кроме того, что виновный проведет в колонии три года, он должен будет выплатить 200 тысяч рублей морального вреда пострадавшему.
В прокуратуре рассказали, что решение об обжаловании приговора пока не принято.
Напомним, конфликт между двумя мужчинами на Новомосковском рынке начался из-за ремонта телефона. В результате один из них открыл стрельбу.