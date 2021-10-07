Устроившему стрельбу на Новомосковском рынке екатеринбуржцу вынесен приговор

Он считает, что стрелок должен был быть осужден по статье о покушении на убийство. Однако приговор ему вынесен за хулиганство. Кроме того, что виновный проведет в колонии три года, он должен будет выплатить 200 тысяч рублей морального вреда пострадавшему.