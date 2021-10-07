За ДТП с тремя погибшими уралец получил 4 года колонии-поселения

За ДТП с тремя погибшими уралец получил 4 года колонии-поселения
За ДТП с тремя погибшими уралец получил 4 года колонии-поселения
Сегодня, 12:36ПроисшествияФото: 1MI
Приговор в отношении мужчины 1958 года рождения вынес Режевской суд. Подсудимый признан виновным в совершении ДТП, в котором погибли три человека. За это он получил наказание в 4 года колонии-поселения.

В суде было установлено, что 7 февраля 2021 года утром мужчина управлял служебным автобусом «Хайгер». Он вез работника предприятия и двигался по автодороге Екатеринбург Реж — Алапаевск. При этом на проезжей части была плохая видимость. Ехал водитель в сторону Режа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На 63 километре автодороги водитель решил обогнать попутный автомобиль, но не убедился, что маневр будет безопасным. В результате он допустил столкновение с «Лада Приора». В результате водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли.

Кроме лишения свободы, суд также запретил виновному 2,6 года управлять автомобилями.

Напомним, две жительницы Нижнего Тагила собираются судиться друг с другом из-за ДТП, которое произошло 22 сентября на перекрестке Орджоникидзе-Вагоностроителей. Они обе ищут свидетелей и видеодоказательства.

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