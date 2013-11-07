На станции Нижний Тагил раскрыли кражу медных железнодорожных деталей

Этот мужчина оказался сотрудником компрессорной станции на Смычке и в течение нескольких месяцев похищал из цеха медные катушки, сообщает vladtime.ru. Он монтировал их из солиноидов.

К слову, вес каждой такой детали 600 граммов, а рядом как раз действует пункт приема цветных металлов. В общей сложности за 42 похищенные детали мужчина выручил 6000 рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против тагильчанина.