На станции Нижний Тагил раскрыли кражу медных железнодорожных деталей
7 ноября 2013, 17:10Происшествия
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На днях сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил задержали 35-летнего местного жителя. Он подозревается в краже медных катушек соленоидов – железнодорожных деталей, предназначенных для обдува стрелочного перевода от снега и наледи.
Этот мужчина оказался сотрудником компрессорной станции на Смычке и в течение нескольких месяцев похищал из цеха медные катушки, сообщает vladtime.ru. Он монтировал их из солиноидов.
К слову, вес каждой такой детали 600 граммов, а рядом как раз действует пункт приема цветных металлов. В общей сложности за 42 похищенные детали мужчина выручил 6000 рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против тагильчанина.
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