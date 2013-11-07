На Вагонке сегодня насмерть сбили человека: сначала Honda, потом ВАЗ (ФОТО 18+)

Автомобили сбили пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Это случилось на перекрестке улиц Юности и Восточное шоссе.

Известно, что рядом находятся общежития, а пешеходных переходов поблизости нет, поскольку даже тротуаров там не предусмотрено, так называемая «промзона».

По словам очевидцев, мужчину сбила сначала одна машина - Honda, а потом он попал под колеса ВАЗ-2110. Ориентировочно, авария произошла в первой половине сегодняшнего дня, около 11 часов. Об этом TagilCity.ru рассказал пользователь Роман Стародубов.

Тагильчане, пожалуйста, будьте аккуратны на дороге!

Фотографии из группы «Типичный Тагильчанин»