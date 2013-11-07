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На Вагонке сегодня насмерть сбили человека: сначала Honda, потом ВАЗ (ФОТО 18+)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Вагонке сегодня насмерть сбили человека: сначала Honda, потом ВАЗ (ФОТО 18+)

7 ноября 2013, 14:50Происшествия
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