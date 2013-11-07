Сегодня ночью в Нижнем Тагиле на Вагонке горел Renault

Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 4 кв.метра горел автомобиль Renault. Повреждены крыло, фара автомобиля.

На данный момент известно, что причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Ущерб устанавливается.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 5 человек личного состава. Пожар локализован в 1:06, в 1:07 произошла ликвидация открытого горения, а потушен автомобиль был в 1:08.