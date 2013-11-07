Тагильчанка упала в маршрутном такси: водитель резко затормозил
7 ноября 2013, 13:15Происшествия
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Вчера в Нижнем Тагиле случился неприятный инцидент, в результате которого пострадала молодая женщина.
Всё произошло в маршрутном такси №33, которое перевозило пассажиров по намеченному маршруту около 17:00 часов. По каким-то причинам 37-летний водитель резко затормозил у дома №45 по улице Фрунзе, что привело к падению одного из пассажиров – женщины 1980 года рождения.
В результате происшествия женщина получила ушиб шейного отдела позвоночника. После оказания медицинской помощи в травматологическом отделении Центральной городской больницы №3 была отпущена домой.
Надо отметить, что водители маршруток отличаются особым экстремальным стилем вождения, с чем согласятся, наверное, многие жители Нижнего Тагила.
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