Тагильчанка упала в маршрутном такси: водитель резко затормозил

Всё произошло в маршрутном такси №33, которое перевозило пассажиров по намеченному маршруту около 17:00 часов. По каким-то причинам 37-летний водитель резко затормозил у дома №45 по улице Фрунзе, что привело к падению одного из пассажиров – женщины 1980 года рождения.