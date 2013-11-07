Всему виной осенняя депрессия: подробности исчезновения юной тагильчанки
7 ноября 2013, 11:50Происшествия
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Вчера внимание жителей Нижнего Тагила был приковано к истории, главным действующим лицом которой стала Марина Богданова. Девушка накануне ушла из дома, и до вчерашнего дня ее местонахождение не было известно.
Нашлась девушка около 14:00 часов вчера, 6 ноября, как рассказали в МВД. В течение дня с ней проводили различные беседы, узнавали обстоятельства и причины ее исчезновения.
Как оказалось, 3 ноября Марина в течение дня созванивалась с мамой по мобильному, обменивалась SMS-ками, однако затем ее телефон разрядился и выключился. Как рассказала Марина сотрудникам полиции, у нее было плохое настроение, «депрессия», поэтому она отправилась к подруге. Но не говорит, к какой именно. Именно там Марина провела все три дня.
Юная беглянка заставила изрядно понервничать своих близких и друзей. Остается отметить, что благополучный исход этого дела порадовал всех.
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