11-летняя екатеринбурженка заперла сестру в горящем доме, украла 40 тысяч и сбежала

Девочку нашли вечером 6 ноября в ТЦ «Кит», она пила кофе в Макдоналдсе. Ребенка доставили в отдел полиции и передали родителям.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выяснялось, что накануне побега школьница осталась одна с 4-летней сестрой в доме, который находится в поселке Большой Исток. Родители детей ушли по делам.

Сбежавшая школьница рассказала, что они с сестрой играли со спичками и случайно подожгли диван. Она испугалась, подумала, что дым уйдет сам и закрыла в комнате младшую сестру, подперев дверь стулом. Сама девочка пояснила, что сделала это для того, чтобы малышка не убежала из дома на мороз. Дом внутри сильно обгорел. Ребенок не пострадал, так как мама вовремя вернулась домой.

Кроме того, сбегая из дома, школьница украла у родителей 40 тысяч рублей, затем вызвала такси и уехала в Екатеринбург. Там в одном из ТЦ она полностью обновила гардероб. Вечером девочка переночевала в хостеле, там у нее не спросили документы и вязли за ночевку 400 рублей.