Оборонный завод по производству ПВО горит в центре Екатеринбурга

Как стала известно, на предприятии произошло возгорание кровли. Предварительная версия пожара – короткое замыкание. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Подписчики группы «Типичный Екатеринбург», работающие в данный момент на заводе, сообщают, что никакой плановой эвакуации не было, а о пожаре они узнали после публикации фото.