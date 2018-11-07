Оборонный завод по производству ПВО горит в центре Екатеринбурга
Сегодня, 15:35ПроисшествияФото: группа «Типичный Екатеринбург»
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7 ноября в центре Екатеринбурга загорелся оборонный завод «Вектор», который производит ПВО.
Сюжеты: Екатеринбург
Как стала известно, на предприятии произошло возгорание кровли. Предварительная версия пожара – короткое замыкание. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших пока нет, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.
Подписчики группы «Типичный Екатеринбург», работающие в данный момент на заводе, сообщают, что никакой плановой эвакуации не было, а о пожаре они узнали после публикации фото.
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