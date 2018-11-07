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Оборонный завод по производству ПВО горит в центре Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оборонный завод по производству ПВО горит в центре Екатеринбурга

Сегодня, 15:35ПроисшествияФото: группа «Типичный Екатеринбург»
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