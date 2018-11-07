Жительница Березовского погибла при пожаре в четырехквартирном дома

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в одной из квартир, а затем огонь охватил площадь 100 кв. м. и перекинулся на крышу дома.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали двоих жильцов по лестничному маршу, еще двоих вынесли на руках, и двое эвакуировались сами.

Огонь в течение 45 минут тушили 18 пожарных на четырех спецмашинах. В результате пожара погибла хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание.