Жительница Березовского погибла при пожаре в четырехквартирном дома
Сегодня, 11:46ПроисшествияФото: pixabay.com
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В ночь с 6 на 7 ноября в четырехквартирном жилом доме в Березовском произошел пожар, в результате которого погибла хозяйка одной из квартир.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в одной из квартир, а затем огонь охватил площадь 100 кв. м. и перекинулся на крышу дома.
Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали двоих жильцов по лестничному маршу, еще двоих вынесли на руках, и двое эвакуировались сами.
Огонь в течение 45 минут тушили 18 пожарных на четырех спецмашинах. В результате пожара погибла хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание.
Сейчас погорельцы находятся у родственников. Администрация города решает вопрос о выделении им жилья из маневренного фонда, сообщает «Областная газета».
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