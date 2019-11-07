На Урале трое мигрантов отправлены в колонию за ограбление сотрудницы "Почты России"

Довран Нуриев и Махмадсафои Султонзода получили по три года лишения свободы каждый, Мухиддин Назаров — 2 года 10 месяцев лишения свободы. Кроме того, осужденные должны будут выплатить компенсацию ФГУП «Почта России» на сумму свыше 478 тысяч рублей.

Подсудимые полностью признали вину. Уголовное дело по их ходатайству рассмотрено в особом порядке.

В ходе разбирательств в суде было установлено, что Нуриев, Султонзода и Назаров знали о днях выдачи пенсии и договорились похитить деньги.

Преступление было совершено 11 июля 2019 года. Злоумышленники приехали в Красноуральск и дождались прибытия автомобиля ФГУП «Почта России». Назаров указал Султонзоде, что из него выйдут сотрудники почты с сумкой, которую надо похитить. После чего Султонзода вышел из автомобиля и направился к троим женщинам-почтальонам. Он забрал сумку с деньгами и сразу после этого соучастники скрылись с места преступления. Похищенные деньги они потратили на свое усмотрение.

Сумма материального ущерба ФГУП «Почта России» составила более 591 тысячи рублей.