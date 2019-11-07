В Екатеринбурге в массовой драке зарезали несовершеннолетнюю девушку
Вечером 5 ноября в Екатеринбурге на Уралмаше произошёл конфликт между двумя группами молодых людей, по три человека с каждой стороны, сообщает Е1.
В итоге ссора перешла в массовую драку, в ходе которой пострадала несовершеннолетняя девушка, её ударили ножом. По информации источников издания, она смогла самостоятельно дойти до дома, оттуда ей вызвали скорую. На следующий день девушка умерла в больнице.
Следователи разыскивают двух предполагаемых участников драки — парня в вязаной шапке с надписью «Лыжня России» и девушку с волосами розового цвета.
Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу совместно с нашими коллегами из Следственного комитета предпринимают все необходимые меры, для того чтобы преступление, о котором идет речь, не осталось безнаказанным. Сыщики рассматривают различные версии произошедшего. По одной из них, всё произошло на почве личных неприязненных отношений,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.