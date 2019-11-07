В Екатеринбурге в массовой драке зарезали несовершеннолетнюю девушку

В итоге ссора перешла в массовую драку, в ходе которой пострадала несовершеннолетняя девушка, её ударили ножом. По информации источников издания, она смогла самостоятельно дойти до дома, оттуда ей вызвали скорую. На следующий день девушка умерла в больнице.

Следователи разыскивают двух предполагаемых участников драки — парня в вязаной шапке с надписью «Лыжня России» и девушку с волосами розового цвета.