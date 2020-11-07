Поехал за шаурмой: подробности смертельного ДТП с пьяным подростком в Нижнем Тагиле

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что семья подростка полная. Автомобиль зарегистрирован на отца, а эксплуатировался матерью. Парень самовольно завладел ключами от машины и, никому ничего не сообщив, поехал на улицу Фрунзе с целью приобретения шаурмы. В автомобиле находился один. Ранее не попадал во внимание правоохранительных органов, а в школе характеризуется с положительной стороны.