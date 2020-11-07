Поехал за шаурмой: подробности смертельного ДТП с пьяным подростком в Нижнем Тагиле

Поехал за шаурмой: подробности смертельного ДТП с пьяным подростком в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:21ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
Пьяный подросток, сбивший насмерть пешехода на Вогульской в Нижнем Тагиле, направлялся за шаурмой, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

На месте происшествия 17-летний подросток прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого выявлено содержание алкоголя в крови в размере 0,197 промилле.

Сообщается, что молодой человек проходит обучение в автошколе. На момент ДТП не имел права управления транспортным средством. Отец несовершеннолетнего прибыл на место происшествия и содействовал сотрудникам полиции в ходе следственных мероприятий.

Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что семья подростка полная. Автомобиль зарегистрирован на отца, а эксплуатировался матерью. Парень самовольно завладел ключами от машины и, никому ничего не сообщив, поехал на улицу Фрунзе с целью приобретения шаурмы. В автомобиле находился один. Ранее не попадал во внимание правоохранительных органов, а в школе характеризуется с положительной стороны.

В отношении матери составлен административный протокол за предоставление транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления. Статья предполагает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Были произведены замеры и осмотр, опрошены свидетели.

Напомним, ДТП произошло около 5.00 утра в Нижнем Тагиле на улице Вогульская. Несовершеннолетний подросток на автомобиле Skoda Rapid допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по «зебре». В результате ДТП неустановленный мужчина в возрасте около 60 лет скончался на месте до приезда «скорой».

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
дтпсмертельное дтппогибшийНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы