Поехал за шаурмой: подробности смертельного ДТП с пьяным подростком в Нижнем Тагиле

Пьяный подросток, сбивший насмерть пешехода на Вогульской в Нижнем Тагиле, направлялся за шаурмой, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

На месте происшествия 17-летний подросток прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого выявлено содержание алкоголя в крови в размере 0,197 промилле. Сообщается, что молодой человек проходит обучение в автошколе. На момент ДТП не имел права управления транспортным средством. Отец несовершеннолетнего прибыл на место происшествия и содействовал сотрудникам полиции в ходе следственных мероприятий. Сотрудниками правоохранительных органов установлено, что семья подростка полная. Автомобиль зарегистрирован на отца, а эксплуатировался матерью. Парень самовольно завладел ключами от машины и, никому ничего не сообщив, поехал на улицу Фрунзе с целью приобретения шаурмы. В автомобиле находился один. Ранее не попадал во внимание правоохранительных органов, а в школе характеризуется с положительной стороны. В отношении матери составлен административный протокол за предоставление транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления. Статья предполагает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Были произведены замеры и осмотр, опрошены свидетели. Напомним, ДТП произошло около 5.00 утра в Нижнем Тагиле на улице Вогульская. Несовершеннолетний подросток на автомобиле Skoda Rapid допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по «зебре». В результате ДТП неустановленный мужчина в возрасте около 60 лет скончался на месте до приезда «скорой». В Нижнем Тагиле 17-летний пьяный подросток без прав насмерть сбил пешехода

