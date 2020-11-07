В Екатеринбурге неизвестные с ножом ограбили пункт приема металлолома

Об этом редакции рассказал владелец точки приема. Сообщается, что происшествие случилось 6 ноября около 19.00. Работника избили, ударили ножом и похитили 81 тысячу рублей.
У пострадавшего разбита губа. Ударили ножом, но рана неглубокая, к врачам не стали обращаться, рассказал предприниматель.
В пресс-службе МВД сообщили, что заявление о произошедшем не поступало. Территориальным ОВД будет проведена проверка.
Напомним, житель Свердловской области получил 16 лет тюрьмы за то, что зарезал инвалида. Из-за возникшей личной неприязни, преступник нанес инвалиду, который в силу отсутствия ног не мог оказать сопротивление, несколько ударов кулаками, а затем 11 ударов ножом.