В Екатеринбурге неизвестные с ножом ограбили пункт приема металлолома

В Екатеринбурге ограбили пункт приема металлолома. Сотрудника избили и забрали деньги, пишет E1.

Об этом редакции рассказал владелец точки приема. Сообщается, что происшествие случилось 6 ноября около 19.00. Работника избили, ударили ножом и похитили 81 тысячу рублей. У пострадавшего разбита губа. Ударили ножом, но рана неглубокая, к врачам не стали обращаться, рассказал предприниматель. Photo: Скриншот с видео E1.ru В пресс-службе МВД сообщили, что заявление о произошедшем не поступало. Территориальным ОВД будет проведена проверка. Напомним, житель Свердловской области получил 16 лет тюрьмы за то, что зарезал инвалида. Из-за возникшей личной неприязни, преступник нанес инвалиду, который в силу отсутствия ног не мог оказать сопротивление, несколько ударов кулаками, а затем 11 ударов ножом. На Урале мужчина зарезал инвалида и получил 16 лет тюрьмы

Related news: На Урале мужчина зарезал инвалида и получил 16 лет тюрьмы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter