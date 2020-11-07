В Нижнем Тагиле 17-летний пьяный подросток без прав насмерть сбил пешехода

В Нижнем Тагиле 17-летний пьяный подросток без прав насмерть сбил пешехода

Сегодня, 10:39ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
Сегодня утром в Нижнем Тагиле несовершеннолетний пьяный водитель автомобиля «Шкода Рапид» насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Предварительно, подросток 2003 года рождения ехал со стороны улицы Верхняя Черепанова в сторону улицы Космонавтов. У дома № 60 по улице Вогульской водитель наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм неустановленный мужчина-пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полиция. Они провели осмотр места ДТП, опросили очевидцев. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, он оказался пьян. Установлено, что подросток обучается в автошколе, сейчас прав у него нет.

Напомним, 5 ноября в аварии под Нижним Тагилом погиб 35-летний водитель, он выехал на встречную полосу движения.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

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