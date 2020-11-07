В Нижнем Тагиле 17-летний пьяный подросток без прав насмерть сбил пешехода

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полиция. Они провели осмотр места ДТП, опросили очевидцев. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, он оказался пьян. Установлено, что подросток обучается в автошколе, сейчас прав у него нет.